Presepe vivente di Celalba: in mille alla rappresentazione nel borgo

SAN GIUSTINO – La prima giornata del Presepe Vivente di Celalba ha visto l’affluenza di oltre mille persone, "dimostrando ancora una volta l’importanza delle tradizioni natalizie nel tessuto culturale del nostro comune". L’associazione Le Terre di Plinio si dice soddisfatta della prima rappresentazione che coinvolge decine di volontari e figuranti in questa speciale natività che offre un itinerario suggestivo composto da 35 quadri viventi, che ricreano atmosfere tipiche del presepe, immersi nello scorcio della piccola frazione sangiustinese. Prossime rappresentazioni domani, poi ancora il 6 gennaio (sempre dalle ore 17 alle 19,30). La stessa associazione culturale insieme al sindaco Stefano Veschi e all’assessore Loretta Zazzi esprime "la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della prima data della rappresentazione, in special modo ai numerosi volontari e figuranti che, con dedizione e passione, hanno reso possibile questa rievocazione della Natività per mantenere viva una tradizione a noi tanto cara".