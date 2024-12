Presentazione del libro 'Petto di Ferro' sulla storia di Pietro Carlani a Perugia

Viene presentato oggi alle 17 nella chiesa di Sant’Ercolano il volume “Petto di Ferro. La storia romanzesca di Pietro Carlani nella Perugia del Ventennio” di Roberto Binazzi, in dialogo con l’architetto Michele Bilancia, il magistrato Giuseppe Severini e lo storico Leonardo Varasano.

Il libro di Intermedia Edizioni fa parte di “Conoscere Perugia”, collana diretta da Marco Nicoletti e ricca di titoli sulla storia, l’arte e i personaggi della città. Il ritrovamento di alcune carte in una valigia dimenticata a casa ha suggerito a Roberto Binazzi, medico ortopedico perugino, l’idea di scrivere in collaborazione con il fratello Gianfranco la storia del nonno materno Pietro Carlani, detto “Petto di Ferro” per la forza fisica.

Il volume narra le vicende di Pietro: la carriera militare, le due guerre combattute, l’esplosione della corazzata Benedetto Brin, dalla quale si salvò miracolosamente. E poi la carriera nell’amministrazione della Provincia dove fu preside nel 1929 e gli anni 1930/1934, il “quadriennio d’oro” in cui Carlani e il Podestà di Perugia, Giovanni Buitoni, realizzarono un numero stupefacente di opere.