Presentato il “Drago più grande d’Italia“

Con i suoi cinque metri d’altezza sarà il Drago più grande d’Italia. Il nuovo monumento sarà collocato nella rotonda Filipponi, tra il fiume Nera e l’ingresso del Polo museale del Caos, ed è stato presentato a Palazzo Spada con lo slogan “Un drago per Terni“. "Un progetto - commenta sindaco Leonardo Latini - che ben rappresenta la città sia a livello simbolico, perché nel segno del Drago ci sentiamo tutti uniti, sia perché nella sua realizzazione ha coinvolto tanti soggetti diversi e incarna quindi quel concetto di comunità capace di lavorare al meglio insieme quando ritrova la sua identità, una identità dinamica quella della nostra città, votata al cambiamento e all’innovazione". Il progetto è stato realizzato da un gruppo di giovani professionisti e artisti ternani riuniti nell’associazione “Thyrus Ets Onlus“. Il monumento sarà realizzato in lamine d’acciaio di spessore di sei millimetri sovrapposte e intervallate da spazi vuoti in collaborazione con il Comune di Terni e con il sostegno di alcuni partner: Fondazione Carit, Acciai speciali Terni, Asm Terni e Camera commercio Umbria, Cooperativa Actl, Asciutti international logistica, Onirico, Cooperativa cociale Alis, Calcestruzzi Cipiccia e studio De Giorgis. "Il nome riprende la simbologia tradizionale della città di Terni. Il drago Thyrus – hanno detto gli ideatori del progetto - è una figura che nei secoli ha assunto diversi significati per la città, fino a diventarne il vero e proprio stemma. Se si esclude la statua collocata nel cortile di Palazzo Spada, ancora legata all’iconografia medievale, non esistono in città opere scultoree che raffigurano il Drago".