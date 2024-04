Presentata la Comunità energetica. Alto Orvietano

FICULLE Presentata alla cittadinanza la Comunità energetica Alto Orvietano. L’iniziativa intrapresa dall’amministrazione comunale è il primo passo per valutare l’opportunità per il Comune di Ficulle di entrare a far parte della compagine societaria della Comunità energetica, anche considerando che alcune importanti aziende ficullesi hanno già aderito all’iniziativa che è stata all’attenzione del sindaco Gian Luigi Maravalle sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2022. All’iniziativa ha partecipato il presidente della Comunità energetica Alto Orvietano che ha illustrato le opportunità per i soci produttori di energia rinnovabile e per gli utenti anche in considerazione di quanto previsto dal decreto Cer pubblicato il 23 gennaio 2024. Temi che sono stati approfonditi anche da Adriano Rossi, presidente della Cooperativa Monte Peglia, mentre Alvaro Tarparelli ha illustrato l’enorme valore della Comunità energetica Alto Orvietano dal momento che alla cabina primaria di Fabro sono collegati i comuni di Ficulle, Parrano, Monteleone, San Casciano e gran parte di Montegabbione.