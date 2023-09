Prende a pugni un agente. Arrestato grazie allo spray

BASTIA UMBRA – Minaccia il dipendente di un esercizio commerciale e, all’arrivo della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi aggredisce gli agenti, addirittura con pugni al volto di un poliziotto: arrestato un trentottenne italiano con numerosi precedenti di polizia per minacce e lesioni personali, per fermarlo la Polizia ha usato lo spray al peperoncino. Il dipendente, intimorito dalle minacce dell’uomo, che anche in passato aveva tenuto degli atteggiamenti analoghi, aveva quindi chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno avvicinato l’uomo che, fin da subito, ha tenuto un atteggiamento minaccioso e poco collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato con la propria condotta aggressiva, insultando gli operatori e puntando loro una torcia negli occhi. A quel punto, l’agente ha tentato di fermarlo ma è stato aggredito con alcuni pugni al volto. Neanche l’intervento della collega, giunta in suo soccorso, è servito a contenere la furia dell’uomo che è stato fermato solo grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino.

Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono quindi riusciti a contenerlo in sicurezza. Accompagnato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso, una volta dimesso, è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine dell’udienza di convalida, il Gip ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 7.