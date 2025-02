Premio letterario 2025. Pubblicato il bando

CITTÀ DI CASTELLO - La bellezza dello scrivere fra letteratura e sociale: dall’interazione tra popoli di culture diverse al coinvolgimento dei più giovani fino all’impegno per le persone detenute. Si è aperto il bando per partecipare all’edizione 2025, la 19esima, del Premio letterario Città di Castello, manifestazione a carattere internazionale riservata a scrittori di ogni fascia d’età, organizzata dall’associazione culturale “Tracciati virtuali“ e presentata nei giorni scorsi. Il bando del concorso (diffuso in 100mila copie in librerie, biblioteche e fiere dell’editoria, oltre che digitalmente) si chiuderà il 30 giugno.

Tra le sezioni speciali “Mondi e culture sulle sponde del Mediterraneo“, pensata per promuovere l’interazione culturale, economica e politica tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo; “Riprendiamoci il futuro“ riservata agli studenti delle scuole superiori e da quest’anno anche delle università; infine “Destinazione Altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo“, dedicata ai reclusi dei penitenziari italiani.

A valutare gli elaborati, tutti inediti, una giuria di alto profilo, presieduta da Alessandro Masi della Società Dante Alighieri, e composta tra gli altri dai giornalisti Osvaldo Bevilacqua, Paolo Conti, Andrea Pancani, Benedetta Rinaldi, Marino Bartoletti e Antonio Padellaro, la regista Emanuela Mascherini, l’ambasciatore Claudio Pacifico, i docenti i Luciano Monti, Marinella Rocca Longo, Claudio Mattia Serafin. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 ottobre al teatro degli Illuminati.