Premio ’Insula Romana’. Ecco chi sono i vincitori

BASTIA UMBRA – Assegnati i riconoscimenti del premio "Insula Romana" giunto alla edizione numero 47, nella sala congressi di Umbriafiere. Tante le sezioni dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra con il patrocinio del Comune. Il premio "Roberto Quacquarini" arte e pittura ha visto al 1° posto Mariangela Baldi di Arezzo, 2° Maria Antonietta Giannini, 3° Costantino Gatti di Foggia; Vincitore del premio "Narrativa edita" il percorso dedicato di lettura con i ragazzi della Scuola Secondaria di 1°grado di Bastia Umbra, illustrato dalla professoressa Claudia Morini. Per la "Poesia inedita nazionale" 1° posto con "Vorrei donarti una strada" di Alessandra Jorio di Jesi, 2° "Prima" di Fabio Muccin di Pordenone, 3° "Come talpa" di Daniela Gregorini di Fano. Il riconoscimento alla "Cultura" è stato assegnato a Brunello Cucinelli che, intervenendo, ha ricordato l’importanza della cultura e della sua divulgazione per poter essere tramandata alle generazioni future. La presidente Luisa Mancinelli Degli Esposti ha evidenziato con orgoglio che il riconoscimento assegnato all’imprenditore umbro per il suo impegno culturale e filantropico, va a premiare un imprenditore noto e apprezzato in tutto il mondo. Il "Giuseppe Pascucci" per il merito scolastico è stato consegnato a 11 ragazzi bastioli che si sono diplomati lo scorso giugno con il massimo dei voti. Intervenuti alla serata, condotta da Manuela Marinangeli, oltre 300 persone, con il sindaco Erigo Pecci. Il gruppo della scuola di musica di Bastia - Elga Buono, voce e flauto traverso, Luca Parisi, clarinetto e chitarra, Sandro Paradisi, fisarmonica -, ha presentato un apprezzato programma di brani.