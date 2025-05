Vetrina più bella. Che successo il concorso!

Rinasce il concorso la “Vetrina più bella“ e subito vanta numeri importanti: 83 i negozi che hanno partecipato ed oltre 1.500 i voti espressi dai cittadini. Organizzato dalla neonata associazione commercianti “Vivi Umbertide“ ha visto vincitrici a pari merito secondo la giuria popolare “Fiammetta Boutique“ e “Valentina Monsignori Jewerly Design“. Secondo posto per “Ottica 2M“ e “Le 4 stagioni - Fioreria Cruciali“. Terze “Brescia“ e “Kebab Grill“, premiati con una targa. Tre i vincitori assoluti derivati dalla somma dei voti popolari più quelli della giuria (il vicesindaco Mierla, il presidente Emiliano Bernardi, Giulia Corinti (fotografa), Silvia Gnagnetti (architetto), Antonio Renzini ed Ettore Spatoloni (artisti): primo posto per “Safety Car Aci“, secondo per “Pagelli sposi“ terzo per la pasticceria “Torteccetera“, premiati con opere in ceramica dell’azienda Rometti. Alla manifestazione è stato legato il gioco “Caccia all’intruso“, premiato con buoni da usare in alcuni negozi. Un cliente del negozio d’abbigliamento per bambini “La tartaruga“, vincitore della lotteria, si è aggiudicato un maxi uovo di cioccolato da 3 chili. Non è mancata la solidarietà: sono stati infatti raccolti 650 euro per il centro recupero fauna selvatica “La nostra arca“ di Fraccano di Città di Castello. La premiazione si è tenuta in Piattaforma alla presenza del sindaco Luca Carizia, del vicesindaco Mierla, del presidente di Vivi Umbertide, Bernardi, del vice presidente Enzo Lepri e della consigliera Martina Martini. Un omaggio commosso è stato dedicato al compianto Mario Migliorati, storico vicesindaco e presidente della Confcommercio ed ideatore della “Vetrina più bella“, scomparso lo scorso anno. Pa.Ip.