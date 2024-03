Premio Impresa Donna "Talenti femminili. Tante storie da valorizzare: ecco chi sono"

Sala dei Notari in rosa per la terza edizione del “Premio Impresa Donna“ dedicato quest’anno alla memoria di due figure iconiche dell’imprenditoria femminile: Rosa e Cecilia Caselli Moretti. Il Premio, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Perugia, si propone di valorizzare e riconoscere l’imprenditoria femminile nel territorio, evidenziando storie di successo e buone pratiche volte a favorire la partecipazione delle donne nell’economia locale.

19 le imprese locali selezionate dalle associazioni di categoria per il Premio presentato dalla consigliera comunale Cristiana Casaioli che ha creduto fin dall’inizio nella forza di questa iniziativa. Per la Casaioli "questo è un riconoscimento che nasce dalla volontà di dare importanza alla cultura imprenditoriale femminile". "Un sincero ringraziamento all’amministrazione comunale per aver pensato e valorizzato il mondo femminile - ha dichiarato la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei –,La donna deve essere messa in condizione di esprimere i proprio talenti". L’assessore Edi Cicchi, molto emozionata, ha dichiarato che questo premio rappresenta un momento di grande condivisione e percorsi importanti. "In questi tre anni sono state premiate ben 70 aziende al femminile che lavorano nel Comune di Perugia". Ma ecco le aziende per cui si sono accese le luci di palazzo dei Priori: Forno Faffa, Pizzeria Hamburgheria Torre degli Sciri, Le Torri di Bagnara Luxury, Castles Collection, Società Agricola Casella, Fattoria il Bruco, Plani Arche società semplice agricola, Paolamela Cashmere, Bartoccetti srl, Orfanini srl, Antolini srl, Priori Secret Garden, Pigolotti Srl, Posta Donini, Effepi Service, I Love Abitni, Chiorri Felici e Sereni Societa agricola, Re.leg.Art Polis.

Silvia Angelici