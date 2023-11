Premio ’Federico Falchetti’. Ecco tutti i riconoscimenti

Nel segno del “Mi prendo cura…“ la decima edizione del premio intitolato a Federico Falchetti, per onorare la memoria del giovane assisano, già responsabile dell’Ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia zona di Assisi, prematuramente scomparso, e sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente e degli altri. Ieri, nella Sala della Conciliazione, affollatissima, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti riservati agli studenti delle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Assisi e alle aziende, attive nel settore agricolo nei comuni di Assisi, Bettona, Bastia Umbra, Valfabbrica, Spello e Cannara, testimoni della tradizione e dell’impegno nella valorizzazione del prodotto e del territorio. Nella sezione elaborato scritto ha vinto Isabella Dusi, sella scuola “Galeazzo Alessi“, con l’elaborato “Mi prendo cura di me: io e il mio corpo“; Angela Brunacci e Eloisa Parodi, della “Frate Francesco“, hanno vinto per l’elaborato multimediale mentre per il disegno si è imposta Nicole Nizi, della “Frate Francesco“.

Fra le imprese premiata l’Azienda Agraria Ciocchetto di Giordano Apostolico, con sede a Valfabbrica, premio ritirato da Vanessa Apostolico. Nel corso della cerimonia, all’interno della manifestazione Unto (Unesco, Natura, Territorio, Olio) per la quale il giovane della Coldiretti si era adoperato, sono intervenuti Elisa Falchetti, sorella di Federico, insieme ai genitori Adolfo e Tina, al fratello Francesco che hanno premiato i vincitori. E poi Roberto Leoni che, nell’evidenziare i valore degli elaborati proposti, rivolgendosi ai giovani li ha invitati a guardare avanti, guardando alle radici, ricordando poi come l’ambiente si tutela con atti concreti; Stefano Frascarelli per conto della giuria, il sindaco Stefania Proietti e Paolo Mirti, assessore alla scuola. Sindaco che ha evidenziato la figura di Federico Falchetti, ringraziando, a nome della città di Assisi, la famiglia Falchetti per il premio.

Maurizio Baglioni