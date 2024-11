Premiati i ’Protagonisti 2024’. Riconoscimenti a 12 aziende: "Eccellenza, lavoro e memoria"

Palazzo Monte Frumentario ha ospitato la serata di premiazione di "Protagonisti 2024". "Riconoscimenti dedicati alle imprese, professionisti e artigiani che si distinguono da anni nel panorama locale, nazionale e internazionale e anche alla memoria di persone che, con impegno e ‘visione’, hanno dato un contributo importante alla crescita e sviluppo del territorio assisano e umbro", ha sottolineato Giacomo Fioroni, di FMT Adv, azienda che da tre anni organizza l’iniziativa. Dodici i premiati. A cominciare dalla Studio D+A, con sede a Petrignano di Assisi, dell’architetto Paolo Pampanoni che ha vinto il concorso per il nuovo logo di Adi Index, la selezione dei miglior progetti di design che concorrono all’assegnazione del compasso d’oro, massimo riconoscimento mondiale per il design. Poi Forini Group, di Bastia Umbra che celebrato 90 anni di attività e Bartoccini Gioiellerie e l’agenzia Emmeggi per i 60 anni di impegno nei rispettivi settori. Per il mezzo secolo di attività sono stati premiati la Ciancaleoni Drilling And Fondation World, Barili Prefabbricati e Valeri Engineering che, è stato evidenziato, ha realizzato il progetto di valorizzazione illuminotecnica e ambientale della Maestà di Giotto della Pinacoteca di Assisi. Premi, inoltre, per la 2T Sport e per Family Food, rispettivamente per i 40 e i 30 anni di attività e per +Rinascimento Immobiliare con Luca Lancetti, Andrea Marinacci e Michele Battistelli; alla memoria, a Orlando Nasini e ad Alvaro Brughini. Intervenuti alla premiazione, fra gli altri, l’europarlamentare Marco Squarta, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, l’assessore del comune di Assisi Veronica Cavallucci, il presidente Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi, Stefano Leoni presidente di Fast Confcommercio.

Maurizio Baglioni