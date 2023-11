Premiati due studenti dell’Istituto “Scarpellini“

FOLIGNO Studenti folignati alla ribalta nazionale. Si tratta di Alessia Zapponi ed Elison Lici, dell’Istituto tecnico economico-turistico e tecnologico aeronautico di Foligno ’Feliciano Scarpellini’ , risultati vincitori assoluti del concorso indetto dell’Associazione arma aeronautica Roma 2 e dal Cesma, il cui presidente ha consegnato i riconoscimenti e i premi previsti dal bando, durante la cerimonia svolta all’Aeroporto militare di Guidonia Montecelio, sede del Centro sperimentale di volo e del 60° Stormo. Il concorso era sulla base di elaborati sia testuali che multimediali. Alessia Zapponi ha vinto il primo posto assoluto per la categoria testuale mentre Elison Lici si è classificato terzo assoluto nella categoria multimediale. I due studenti folignati, già classificatisi al primo posto di ciascuna categoria alla selezione provinciale umbra, hanno partecipato alla selezione finale del concorso nazionale, insieme ai colleghi finalisti delle città di Torino, Trieste, Catania e Udine, con Zapponi confermata al Primo posto nazionale e Lici al Terzo posto nazionale, ciascuno per la propria categoria di concorso testuale e multimediale. A conclusione dell’evento, i premiati hanno avuto il Battesimo del Volo sul velivolo SIAE U.208 del 60°Stormo. Un nuovo e importante risultato, dunque, per quanto riguarda l’istituto Scarpellini che, da quando ha introdotto anche l’indirizzo Aeronautico, è ancor più all’avanguardia. Nei giorni scorsi, per esempio, ha ospitato il country manager di Ryanair, Mauro Bolla, che ha illustrato tutte le caratteristiche della compagnia e ha dato consigli agli studenti. Una scommessa vinta, quella di Ryanair, che ha entusiasmato gli studenti presenti all’incontro, incantati dalla ricostruzione delle tappe fondamentali della scalata al successo della compagnia. Al momento dei saluti, prima di congedarsi, Bolla ha infine invitato i giovani uditori a "credere nel cambiamento, ad avere coraggio e a non accontentarsi mai".