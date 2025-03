Premiate le società: "Uniti contro il bullismo. Così lo sport diffonde la cultura del rispetto"

Lo sport vince, unito contro il bullismo. Si è svolta ieri all’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” a Perugia, la cerimonia di premiazione della Call to Action: “L’Energia delle buone pratiche” della Regione Umbria, alla presenza del dirigente scolatico prof. Andrea Agostini, dell’assessore allo Sport del Comune Pierluigi Vossi, del presidente del CONI Domenico Ignozza, di Matteo Fortunati, Presidente Gas Marca società del Gruppo Estra SpA e dell’Ambassador del progetto il karateka Luigi Busà. Presenti in sala anche Andrea Arena, presidente FIJLKAM Umbria, Paolo Giardinieri, presidente regionale Unione Italiana Tiro a Segno, Alessandro Saglietti, presidente nazionale Settore Lotta della Fijlkam e Salvatore Avanzato, direttore tecnico della Nazionale Lotta, insieme a Giuseppe Ugherani, Ct della Nazionale Tiro a Segno Paralimpica. Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, oggi ha premiato i vincitori della IV Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, della Regione Umbria, con un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio di Coni e CIP.

Sono giunte 222 candidature totali, 65 in più rispetto alla III Edizione, così suddivise:  59 dall’Abruzzo: 47 dalle Marche: 23 dal Molise; 62 dalla Toscana: e 31 dall’Umbria. Le due società vincitrici dell’Umbria sono state l’Agon Perugia Asde la Sezione tiro a segno Spoleto. "Una giornata come questa non è solo importante ma necessaria — le parole di Andrea Agostini, dirigente scolastico dell’Istituto “Cavour Marconi Pascal” — fondamentale per lo sviluppo di un clima di fiducia nei ragazzi". "L’amministrazione comunale crede fortemente nell’attività sportiva — il commento dell’assessore Vossi — È fondamentale che venga promossa anche nelle scuole, così come è importante l’aiuto di alcuni imprenditori che diffondono i buoni usi e le buone maniere attraverso iniziative di questo tipo". Queste le parole del presidente Michele Rosati della società AGON Perugia: "Sorpreti e onorati del riconoscimento che premia anni di impegno e passione". Il presidente della Sezione Tiro a segno di Spoleto, Antonio Pismataro ha affermato: "Il nostro lavoro quotidiano, come ASD, ricalca l’oggetto del bando: la valorizzazione della funzione educativa dello sport e anche sociale in quanto la nostra sezione è Centro Tecnico Federale di Preparazione Paralimpica, quindi grande attività con gli atleti disabili".