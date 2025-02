Premiata storica azienda di Colfiorito

FOLIGNO La Fertitecnica Colfiorito premiata come miglior Azienda Familiare d’Italia al “Best Performance Award” di Sda Bocconi. Ne dà notizia Confindustria Umbria. "Capacità di coniugare una crescita economica importante con valori di profondo rispetto per il pianeta e le persone - viene sottolineato – : è questo il binomio che ha guidato questa edizione dei Best Performance Award, con cui Ssa Bocconi premia ogni anno le imprese più meritevoli d’Italia". Questa nuova edizione ha visto protagonista il Family Business, categoria in cui ha trionfato la Fertitecnica Colfiorito srl, operante nel mercato italiano dei legumi secchi, cereali e semi, guidata in modo armonico dalla prima e seconda generazione della famiglia Mattioni, e considerata un esempio virtuoso di coniugazione di tradizione e innovazione. "È un onore per noi ricevere questo premio, proprio al compimento di 40 anni dalla fondazione – commenta il direttore generale Alessio Miliani (nella foto mentre ritira il riconoscimento) – Un percorso che ha visto la famiglia sempre protagonista, anche nella decisione di managerializzarsi per gestire al meglio la crescita, con agilità e lungimiranza. Come azienda alimentare nata in un parco regionale, sappiamo per natura di dover essere generativi e non estrattivi rispetto alle risorse del pianeta: applichiamo lo stesso approccio a tutto ciò che facciamo, consapevoli che, specie in un contesto montano come il nostro, l’azienda porta un valore al territorio che va oltre i numeri".