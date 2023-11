Precipita dal balcone. Muore donna di 73 anni in un palazzo di Ellera

Un tragico incidente, che sembra persino assurdo nella sua dinamica, sulla quale comunque sono in corso ulteriori indagini. Ma che è costato la vita a una donna di 73 anni. Secondo quanto ricostruito, sarebbe caduta dal balcone di casa nel tentativo di recuperare degli oggetti che il vento aveva portato oltre il parapetto. Ma, in questo tentativo, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Una caduta di alcuni metri nel cuore di Ellera di Corciano che, per una donna di 73 anni, si è rivelata fatale.

L’episodio si è verificato nella giornata di lunedì, in via Gramsci, proprio nel cuore del quartiere di Ellera. Dopo la caduta è scattato l’allarme dato anche dai vicini di casa: la donna è stata immediatamente soccorsa da un equipaggio del 118 che, dopo averla stabilizzata, l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono apparse subito particolarmente critiche. Dopo alcune ore, nella notte, la 73enne è deceduta. Sulla dinamica dell’incidente non sembrano esserci elementi che possano far optare per una ricostruzione diversa da quella ritenuta più compatibile con testimonianze e accertamenti sul luogo della caduta, ma ovviamente si vuol fare piena luce su quanto accaduto. Un’analoga tragedia si era verificata a settembre, a Marsciano, quando un 62enne romano, da qualche tempo residente in una villa di campagna alle porte della cittadina, era caduto nel vuoto dopo essere salito sul tetto di un annesso dell’abitazione, per recuperare un gatto. La copertura dell’edificio, si era appurato, era improvvisamente ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare a terra, una caduta che, anche in quel caso, si era rivelata fatale.