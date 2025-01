Potenziata la Protezione civile: "Nuove attrezzature, più efficienza"

Si rafforza la Protezione civile. Sono stati consegnati i nuovi moduli per l’integrazione della cucina mobile. Le nuove attrezzature sono state cofinanziate dalla Regione Umbria con circa 12mila euro e potranno essere impiegate in caso di calamità ed emergenze e utilizzate a supporto delle attività della colonna mobile regionale.

"La protezione civile di Orvieto – commenta l’assessore Gianluca Luciani – si dota di nuove attrezzature che garantiranno una maggiore efficienza delle attività in caso di emergenza e spazi più funzionali e confortevoli per gli stessi volontari impiegati in situazioni spesso difficili. Il lavoro dei nostri volontari, coordinati da Mario Gaddi, è prezioso in numerosi ambiti della vita cittadina e il ruolo della nostra Protezione Civile continua a essere di riferimento in Umbria, e non solo, grazie alla capacità di dare sostanza e concretezza al complesso sistema che tutela la sicurezza dei cittadini. In questa ottica è stato recentemente sottoscritto con Autostrade per l’Italia un protocollo d’intesa per migliorare l’efficienza, l’efficacia e la tempestività dell’assistenza agli utenti in viaggio lungo la rete autostradale che riconosce l’importanza e il lavoro del Comune, capofila della Funzione associata di protezione civile. Insieme al coordinatore, Luca Gnagnarini, si sta inoltre predisponendo l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile che è lo strumento di pianificazione sulla prevenzione dei rischi sul nostro territorio".