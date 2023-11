Poste, ufficio ancora chiuso: "E non riaprirà martedì"

"A seguito del sopralluogo, effettuato nella mattinata di oggi, non credo che Poste Italiane possa riaprire l’Ufficio Postale il 21 novembre". Così ieri il sindaco Maria Elena Minciaroni annunciava l’ennesimo rinvio. L’ Ufficio Postale di Tuoro sul Trasimeno, con altri 7.000 piccoli comuni italiani, è interessato dal Progetto Polis, finalizzato a dotare gli Uffici Postali di nuova tecnologia. "Tutto bello a parole ma, in realtà, i lavori per la realizzazione del Progetto Polis a Tuoro, iniziati il 12 luglio e che dovevano ultimarsi entro due mesi il 21 settembre, non sono terminati e di rinvio in rinvio sono ormai trascorsi quattro mesi ed ancora non si conosce una data certa per la riapertura. Anche quella prevista per il 21 novembre - spiega Minciaroni- non credo che possa essere rispettata infatti, a seguito di sopralluogo, presumo che l’ufficio non sia nella condizione di riaprire. Sono quattro mesi, quindi, che il paese di Tuoro, caratterizzato da un’alta percentuale di popolazione anziana, è privo di Ufficio Postale e questa situazione non è più accettabile e tollerabile per tutti i disagi che comporta. Pertanto, chiedo a Poste Italiane di renderci edotti sui motivi che impediscono la riapertura dell’ Ufficio Postale di Tuoro, e soprattutto esigo, per il rispetto che si deve ad una intera comunità, l’installazione di un Ufficio mobile. Non si può continuare a privare un paese di un servizio fondamentale come quello postale senza fare chiarezza e dare risposte, limitandosi ad affiggere sulla porta dell’ Ufficio Postale un foglio che comunica la proroga della chiusura"". E questo per ben 5 volte.