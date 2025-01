“Porte aperte a Palazzo“. Visite guidate ai luoghi del potere

Torna sabato mattina alle 10 “Porte Aperte a Palazzo. Civitas Perusina“, l’iniziativa dedicata a cittadini e turisti con visita guidata al Nobile Collegio della Mercanzia, al Nobile Collegio del Cambio e, al primo piano di Palazzo dei Priori, alla Sala Rossa, la Sala Gialla e la Sala del Consiglio comunale, alla scoperta dei luoghi della storia, dell’arte e dell’antico potere civico di Perugia. Punto di incontro alle 10 all’ingresso del Collegio della Mercanzia.

La prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected] (la prenotazione sarà confermata via e-mail), informazioni allo 0759372110 e biglietto a 10 euro, ridotto 7 euro per i residenti del Comune di Perugia, visitatori sotto i 18 anni, studenti dell’Università degli Studi e Stranieri e dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Gratis per soggetti con disabilità e loro accompagnatori. Presentando il biglietto dell’itinerario alle biglietterie della Cappella di San Severo, di Palazzo della Penna e del Complesso templare di San Bevignate, si ha diritto a una riduzione sulla tariffa d’ingresso dei musei.