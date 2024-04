Porta Pesa in festa con i Bersaglieri . L’associazione nazionale compie 100 anni

Festa grande e carica di valori oggi in Corso Bersagglieri -Porta Pesa per i cento anni dell’“Associazione Nazionale Bersaglieri“. Il programma degli eventi che si terranno tutti nell’arco della mattina è ricco e prevede anche momenti solenni. "L’ANB - ricordano dal Comitato di Perugia – nasce ufficialmente il 30 giugno 1924, a Bologna, in occasione del grande raduno indetto in quella città, da precedenti esperienze che risalgono fino al 1886, cinquantenario della fondazione del Corpo". Il programma: le celebrazioni includono un momento di raccoglimento al monumento al Bersagliere di Porta Sant’Antonio. Alle 9,30, alla Chiesa di Santa Maria Nuova in via Pinturicchio ci sarà la messa celebrata da Don Marco Briziarelli. Segue a porta Pesa la sfilata con esibizione della Fanfara Umbra “Renato Salucci”, alle 10,45 a Porta Sant’Antonio deposizione di una corona al “Monumento al Bersagliere; alle 11 oratorio di Sant’Antonio abate momento conclusivo con il saluto delle autorità. "La ricorrenza rientra tra le iniziative promosse dal Comitato celebrazioni del XIV settembre 1860, composto dall’Associazione, il Comune di Perugia e l’Associazione nazionale granatieri, per ricordare gli eventi che portarono Perugia nell’Unità d’Italia".