Pontili galleggianti. Bando per l’affidamento

CASTIGLIONE DEL LAGO Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno il bando per l’affidamento in concessione di quattro pontili galleggianti e relativa area per attività diportistica, con finalità di uso pubblico, all’interno del Porto Turistico di Castiglione del Lago. Si tratta di pontili con relative passerelle, cancelli di accesso, colonnine elettriche e idriche, sui quali possono essere ormeggiati natanti con modulo di ingombro massimo di 6,5 x 2,4 metri, per un numero complessivo di ormeggi contemporanei pari a 156 unità di navigazione, di cui almeno 4 da adibire ad attracco temporaneo e almeno uno da riservare alle forze Forze Armate e Comparto Sicurezza. La durata dell’affidamento è fino al dicembre del 2036, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione. Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle 12 del 21 gennaio. L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il pubblico incanto sarà esperito in seduta pubblica presumibilmente il 28 gennaio alle 10.