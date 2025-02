Polo sociale nell’ex scuola di Cipresso

Realizzare nella ex scuola di Cipresso un polo aggregativo, ricreativo e associativo di tipo socioculturale fruibile da tutta la comunità della zona e dell’intera realtà di Bastia Umbra. E dopo la fase ‘partecipativa’, si punto a mettere nero su bianco, con un progetto, cercando poi ottenere i finanziamenti necessario tramite bandi sia regionali che nazionali. E’ quanto emerso dell’incontro con i cittadini del quartiere promosso dall’amministrazione comunale per condividere il percorso di riqualificazione dell’ex scuola di Cipresso il cui stato di chiusura, in cui versa da ormai diversi anni, ha rappresentato una grave perdita per gli abitanti del quartiere e per la comunità tutta in termini di socialità, aggregazione e vitalità.

Una realtà, quella di Cipresso che conta su poco meno di 1900 abitanti, rappresentando un polo importante per la realtà municipale bastiola. "Il percorso di condivisione intrapreso e nasce dalla necessità di restituire al quartiere uno dei suoi punti di riferimento – viene evidenziato dal Comune -. Dal dialogo intercorso fra gli amministratori cittadini è emersa la volontà di trasformare la struttura in un polo aggregativo, ricreativo e associativo di tipo socioculturale di cui tutta la comunità di Cipresso, e di Bastia nella sua interezza, potrà beneficiare".

A tal fine l’amministrazione - raccolte e acquisite le istanze e le osservazioni pervenute dai cittadini del quartiere durante l’incontro - elaborerà un progetto finanziabile con bandi regionali, nazionali ed europei per restituire definitivamente l’ex scuola di Cipresso alla cittadinanza".