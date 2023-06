Polizia Spagnola e Albanese a Supporto della Questura di Perugia

Poliziotti spagnoli e albanesi in Umbria per supportare l’impegno della questura di Perugia, in particolare per i grandi eventi come Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi. A presentare l’accordo, il portavoce del questore, Roberto Conti, Si tratta della prima partnership di questo tipo nella provincia di Perugia. La collaborazione con le polizie straniere, coordinata dalla Direzione centrale della polizia criminale – servizio per la cooperazione internazionale di polizia, infatti, aveva trovato applicazione a Roma, Firenze, Venezia e sulla costiera amalfitana. Per questo, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha richiesto il supporto di 4 poliziotti con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza. Nelle nazioni di provenienza, i due ispettori della polizia albanese; l’ufficiale e l’agente della polizia nazionale spagnola, vengono impiegati nei servizi di controllo del territorio. I 4 operatori saranno affiancati dagli agenti di Spoleto e di Perugia.