Polizia locale, gli agenti al corso di difesa personale

Un corso di difesa personale per imparare a gestire situazioni critiche che potrebbero verificarsi in strada. Gli allievi sono gli agenti della Polizia locale associata dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro con il loro comandante, il maggiore Gianluca Bertoldi. Nel ruolo di docente c’è Roberto Carlotti, maestro di arti marziali ed esperto in materia. Ideato dall’amministrazione, il corso è frequentato da una quindicina di agenti in maniera volontaria. Per gli operatori che si occupano di pubblica sicurezza e che devono agire in un’ottica di prevenzione anche delle situazioni potenzialmente a rischio, costituisce una bella occasione formativa: si articola sia in lezioni teoriche e pratiche, sia con delle vere e proprie simulazioni di situazioni che potrebbero presentarsi durante i servizi svolti. "Continua il percorso formativo degli agenti di polizia locale – ha detto il comandante Bertoldi – e si affianca ai corsi teorico-giuridici; c’è anche una preparazione di tipo pratico che consenta agli operatori di difendersi e di gestire al meglio le problematiche che possono presentarsi durante il lavoro di ogni giorno". Carlotti aggiunge: "Si tratta di difesa personale. Grande l’interesse mostrato dagli agenti nell’apprendere le tecniche che possono rivelarsi utili in situazioni di rischio".

Alberto Cecconi