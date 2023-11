Polizia locale, bilancio dell’attività. Nel 2023 le multe sono 13.650

Sono 13.650 i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada, le cui pratiche sono state trattate dalla polizia locale di Foligno, il cui bilancio dell’attività, dal primo gennaio al 15 novembre scorso, è stato illustrato nel corso della cerimonia per il 177esimo anniversario della fondazione del Corpo. Un appuntamento a cui la città tiene particolarmente e che ha visto la presenza dei rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. Sono stati trattati 8 procedimenti inerenti ricorsi in opposizione al Prefetto e 16 all’autorità giudiziaria. Quanto agli altri numeri: per la sicurezza stradale sono stati controllati 581 veicoli con 143 violazioni del codice della strada. Nell’ambito dei controlli per il rispetto dell’ordinanza sul contenimento dell’inquinamento atmosferico controllati 157 autoveicoli con 14 violazioni. Per i servizi di controllo della velocità accertate 216 violazioni. Gli agenti della polizia locale sono stati impegnati anche sul fronte degli incidenti stradali, con 158 attività di rilevamento, di cui 120 con lesioni alle persone e 1 mortale. A questa attività di rilevamento sono seguite 9 comunicazioni di notizie di reato e 7 sequestri di veicoli. Nell’ambito delle competenze di polizia commerciale, gli agenti di polizia locale hanno controllato 38 attività commerciali e pubblici esercizi, 46 attività ricettive e 12 attività rientranti nell’ambito delle imprese artigiane con 8 violazioni con 2 chiusure di attività commerciali in sede fissa e una chiusura per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sul fronte dei mercati settimanali e manifestazioni fieristiche, ci sono stati controlli in 3 manifestazioni fieristiche e in 6 mercati con svolgimento settimanale e bisettimanale.

Attenzione anche alla prevenzione per la sicurezza con iniziative di educazione stradale. Il progetto “Alla larga dei pericoli“ interessa le classi quarte della scuola primaria e 4 istituti e 15 classi per un totale di 262 alunni mentre il progetto ‘Va…lentino’ riguarda le classi quinte della scuola primaria con 4 istituti e 4 classi per un totale di 263 alunni. "La polizia locale, che riveste un ruolo sicuramente rilevante nel contesto della garanzia della sicurezza urbana, è chiamata a svolgere nel prossimo futuro compiti ancora più gravosi e gratificanti", ha sottolineato il vicecomandante Massimo Ambrogi ringraziando il sindaco e gli amministratori per l’impegno nel governo della città.

Alessandro Orfei