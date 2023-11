Polizia locale, aggiornamento hi-tech. Arrivano le radio digitali portatili

La polizia locale, dopo l’armamento divenuto concreto di recente, sarà dotata ora di apparecchiature radio digitali portatili e nei veicoli, in sostituzione di quelle esistenti, in base al progetto da 45 mila euro presentato dal Comune per il miglioramento della sicurezza delle comunità locali, che è stato cofinanziato dalla Regione con 20 mila euro, il contributo più alto in Umbria dopo Perugia e Terni. "In questo modo gli agenti potranno operare con maggiore efficacia e sicurezza in tutto il territorio comunale. Il nuovo sistema radio digitale sarà attivo entro il 2024". Una tecnologia che di fatto ‘manderà in pensione’ i dispositivi analogici attualmente in uso e "offrirà il vantaggio di garantire la comunicazione con la centrale operativa del comando anche in zone non coperte dal segnale telefonico mobile", si legge in una nota del Comune.

"Questo garantirà anche la sicurezza delle pattuglie esterne che operano su un territorio comunale di competenza vastissimo, il 20esimo in Italia per superficie complessiva con i suoi 387 chilometri quadrati di estensione. La possibilità di servirsi di apparecchiature radio più performanti ridurrà infatti il rischio di operare in zone non coperte dalla rete mobile e permetterà un’ottimale interazione con la struttura operativa della Protezione Civile". I nuovi dispositivi consentiranno un’efficace comunicazione tra la centrale radio operativa della Polizia Locale e gli operatori esterni in servizio di pattugliamento nel territorio comunale, con la possibilità anche di mappare gli interventi. A beneficiarne sarà pure il pronto intervento in caso di calamità naturali, "perché il sistema assicurerà il collegamento diretto con il Centro Operativo Comunale che coordina le operazioni di Protezione Civile in tutte le situazioni di emergenza".

Per l’amministrazione comunale e per la polizia locale "si tratta di un traguardo importante per una maggiore efficienza nei servizi sul territorio, un valore aggiunto fondamentale in caso di emergenze, quando le comunicazioni sono determinanti e a volte possono essere difficili", precisano l’assessore Rodolfo Braccalenti insieme al comandante Emanuele Mattei. Tra i benefici ci sarà anche quello di abbattere i costi telefonici a carico del Comune. L’installazione della nuova tecnologia digitale si accompagnerà allo spostamento dell’apparato radio ripetitore in un sito più idoneo e più performante, sia a livello di segnale radio che a livello di interferenze, in quanto privo di emissioni radio private.