Polizia, lezione a scuola: "Fermiamo i cyber-bulli"

BASTIA UMBRA – La Polizia di Stato, nel corso degli appuntamenti educativi nelle scuole, ha incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado ’Colomba Antonietti’: la speciale ’lezione’ ha visto la partecipazione di 60 alunni e 6 insegnanti delle classi della scuola secondaria di primo grado.

Gli esperti della Polizia hanno illustrato i comportamenti corretti e sicuri da adottare in Rete al fine di attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno del cyberbullismo, attraverso una serie di indicazioni ed un’opera di responsabilizzazione sull’uso corretto delle parole all’interno dei social network. Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni dell’hate speech, ovvero i "discorsi d’odio", che trovano nella rete internet e nelle piattaforme social la loro naturale collocazione, l’adescamento in rete da parte di sconosciuti e la diffusione delle immagini private senza il consenso delle persone in esse ritratte.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica della ’Colomba Antonietti’, Stefania Finauro, e dalla referente per la lotta al cyberbullismo, Fernanda Lavecchia, è iniziato con i saluti della dirigente scolastica che ha espresso il suo ringraziamento al personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria per l’iniziativa, tesa ad avvicinare i ragazzi alle Istituzioni. Dalla vivacità degli interventi e dal numero delle domande rivolte ai formatori della Polizia di Stato è emerso chiaramente che le indicazioni fornite hanno suscitato molta curiosità tra gli alunni, che sono riusciti a guardare da un’ottica differente la loro "vita virtuale".