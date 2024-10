Polizia, appello del Siap: "Qui servono rinforzi"

Subito nuovi rinforzi per volanti, stradale e commissariati. Lo chiede il Siap, tanto per la normale gestione della sicurezza che in vista del Giubileo che avrà ripercussioni anche in Umbria. "Nonostante i nuovi arrivi, l’insufficienza di risorse alla Polizia stradale rimane un aspetto altamente critico. I distaccamenti sono riusciti a gestire le attività con grandi sforzi, la sezione invece, alla quale spetterebbe il ruolo maggiore per importanza e territorio, soffre più di tutti la carenza organica. Inoltre è necessaria e urgente l’assegnazione di nuovi agenti per il controllo del territorio dell’intera provincia di Perugia che necessita di più volanti. Come un’attenzione particolare serve anche per i commissariati, in particolare quello di Foligno, che rappresenta la terza città dell’Umbria". Sottolinea il segretario provinciale del Sindacato autonomo appartenenti polizia, Giacomo Massari, che sottolinea come a Foligno si verifichino episodi di microcriminalità, dallo spaccio ai furti, alle risse fino agli accoltellamenti tra adolescenti, come succede anche a Perugia. "Ma ci sono anche altre due realtà, come Città di Castello e Spoleto, che necessitano di personale – conclude il segretario Massari –, anche in considerazione dell’estensione territoriale. Nonostante il personale di ogni ordine e grado, con sforzi enormi, riesca a garantire la sicurezza, vanno considerati non solo i pensionamenti futuri, ma anche il Giubileo del prossimo anno. Tutta la provincia ha bisogno subito di rinforzi e volanti per il controllo del territorio, per la stradale che deve monitorare l’estesa rete viaria, per la polfer e la polizia aeroportuale".