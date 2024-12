Polizia, 400 nuovi vice ispettori. Prenderanno servizio in tutta Italia

Da Spoleto oltre 400 nuovi vice ispettori di polizia pronti a prendere servizio in tutta Italia. La cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica si è tenuta ieri mattina alla scuola di polizia "Rolando Lanari" alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco e del capo della Polizia Vittorio Pisani e dinnanzi ad un folto pubblico composto prevalentemente dai familiari dei nuovi vice ispettori, giunti da tutta Italia. La pioggia caduta per tutta la giornata ha concesso un momento di tregua. Per la precisione a giurare davanti alla bandiera italiana, accompagnati dalle note della banda musicale della Polizia, sono 426 allievi tra uomini e donne che dopo 18 mesi hanno portato a termine il 17° corso di formazione. Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha ricordato ai nuovi vice ispettori di essere "consapevoli che l’uniforme che indossate rappresenta per il cittadino lo Stato, a cui potersi rivolgere nel momento di bisogno. Da qui il vostro compito di essere sempre pronti, con senso di responsabilità, a garantire quei diritti e quelle libertà fondamentali che sono l’essenza vivente della nostra Costituzione repubblicana".

I complimenti ai nuovi vice ispettori sono arrivati anche da parte del sottosegretario Prisco: "A voi, che avete giurato fedeltà alla Repubblica, rinnovo i miei auguri più sinceri. Siate fieri del vostro impegno e custodi dei valori della Costituzione e della nostra Nazione. Siate sempre al servizio dei cittadini con onore e dedizione. Vogliamo difendere e tutelare le Forze dell’ordine e chiunque vesta una divisa: è un impegno appena confermato con il recente rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa e con l’introduzione di importanti norme di tutela inserite nel DDL Sicurezza. La priorità è la sicurezza dei cittadini, come dimostrano i rinforzi che in questi giorni andranno sul territorio in supporto alle donne e gli uomini della Polizia di Stato già impegnati nelle nostre città". Presenti alla cerimonia anche il prefetto della provincia Armando Gradone, il neoquestore di Perugia Dario Sallustio e il direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile. A fare gli onori di casa è stato il direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone ed il vicepresidente del consiglio comunale Marco Trippetti. la cerimonia si è conclusa con la consegna delle medaglia ai corsisti che ora potranno tornare a casa per le feste di Natale e Capodanno.