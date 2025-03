Politiche giovanili. Sara Tintilla nominata all’Anci

La consigliera comunale di Castiglione del Lago, Sara Tintilla (nella foto) è stata nominata referente per la consulta delle politiche giovanili dell’Anci Umbria. "Sono profondamente onorata ed emozionata per la nomina – spiega Tintilla –. Una nuova sfida, una grande opportunità di crescita, ci metterò il massimo impegno. Le giovani generazioni sono il motore del futuro delle nostre comunità. Per questo è fondamentale creare spazi di ascolto, confronto e progettualità che portino a soluzioni concrete per i nostri territori. Un ringraziamento speciale a Silvio Ranieri, Federico Gori e all’Ufficio di presidenza di Anci Umbria per la fiducia e il supporto, così come a tutti gli amministratori che ogni giorno lavorano con passione per costruire un’Umbria più forte, inclusiva e ricca di opportunità per i suoi giovani".