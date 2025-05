Polemiche sull’astensione della minoranza

"In un momento cruciale per il futuro dello sport e del benessere della comunità, la minoranza in Consiglio ha scelto di astenersi su un progetto fondamentale per Bastia Umbra: la variazione della destinazione urbanistica dell’area individuata quale potenziale luogo di realizzazione del nuovo Palasport". Così i gruppi consiliari di maggioranza che guidano Bastia Umbra ‘bacchettano’ l’opposizione per la scelta - astenersi su una variazione che ha lo scopo di intervenire, dopo anni, per riqualificare uno spazio di Bastia attraverso la partecipazione al bando Sport e Periferie 2025 - ritenuta incomprensibile.

"Incomprensibile anche alla luce della situazione in cui versano attualmente le altre strutture, con le società sportive che soffrono la mancanza di spazi adeguati, nonostante la passione e l’impegno messo in campo per promuovere lo sport tra i giovani e tutti i cittadini" viene evidenziato ancora dai gruppi consiliari di governo visto il ruolo che avrà il nuovo Palasport, inserito nel quadro di tutte le strutture sportive di Bastia, una volta ripristinate con il completamento dei vari cantieri: andrà infatti a comporre una rete solida che permetterà di soddisfare le esigenze e le necessità delle società sportive e delle famiglie.

"La variazione urbanistica – concludono –, oltre a ripristinare la destinazione originaria dell’area in coerenza con le previsioni del piano, rappresenta un passaggio fondamentale e necessario per consentire al Comune di Bastia la partecipazione al bando Sport e Periferie 2025".