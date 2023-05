"Pochi alloggi e troppo cari" Universitari tornano in piazza

Sulla scia di quanto accade nelle grandi città, anche Perugia protesta per il problemi degli alloggi universitari. Da Milano a Roma ormai è un fiorire di giovani che dormono in tenda davanti agli Atenei. E oggi alla 16,30 la Sinistra Universitaria - Udu Perugia svolgerà un flash mob di protesta davanti in Piazza Italia, per chiedere nuovamente soluzioni definitive alla grave crisi abitativa che rischia di colpire di nuovo Perugia a settembre. "Se Regione e Comune non fanno qualcosa, a settembre saremo di nuovo in mezzo a una strada – affermato Nicholas Radicchi, coordinatore della Sinistra Universitariac - Ce lo ricordiamo bene: all’inizio di questo anno accademico gli studenti di Perugia sono stati colpiti da una durissima crisi abitativa: prezzi alle stelle, case introvabili, e, soprattutto, posti letto dei collegi Adisu non sufficienti ad accogliere tutti coloro che ne avevano diritto".