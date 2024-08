Pmal, rinforzi in vista?: "I concorsi della Difesa sono un’ottima occasione"

Un’occasione anche per il Polo di mantenimento per le armi leggere di Terni. Il Ministero della Difesa, infatti, ha bandito nei giorni scorsi due concorsi, uno per mille persone da impiegare in posti di natura tecnica non dirigenziale, dalla meccanica alla vigilanza e dall’informatica al giardinaggio, e un altro per 100 funzionari. Parte di questi nuovi profili potrebbero essere impiegati nel polo di mantenimento per le armi leggere di Terni. "Si tratta di una buona opportunità – afferma Francesco Filipponi capogruppo del Pd in Consiglio comunale – per coloro in città, che vorrebbero inserirsi nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa partecipando a un concorso pubblico. Le domande per candidarsi vanno inviate online entro il 22 agosto". Considerando la necessità di proseguire questo lavoro per colmare una carenza di organico comunque ancora significativa, secondo Filipponi, serve che venga promosso un nuovo tavolo tecnico con i rappresentanti del Comune di Terni, della Regione Umbria, del Ministero, del Polo di mantenimento e delle rappresentanze dei lavoratori, per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la continuità dell’attività del Polo a Terni. "Queste procedure concorsuali – conclude l’esponente del Pd – sono il frutto di un lavoro che nel corso degli anni ci ha visti protagonisti come gruppo consiliare, insieme ai parlamentari e consiglieri regionali del Partito democratico, e soprattutto con i lavoratori, i sindacati e le rappresentanze sindacali unitarie del polo di Terni".