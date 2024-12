Più soldi ai consiglieri comunali. Oltre trecentomila euro nel 2024

Sessantamila euro in più, oltre a 5.100 di Irap, per pagare i gettoni di presenza dei consiglieri comunali in relazione alle partecipazioni alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di Palazzo Spada nel 2024. E’ quanto ha disposto la direzione “affari generali-gabinetto del sindaco“ di Palazzo Spada con determina dirigenziale, per una spesa complessiva dei gettoni di presebza che supera quindi i 300mila euro nell’anno. Il provvedimento richiama infatti "la determinazione dirigenziale n. 2 del 02/01/2024 ad oggetto “Impegno di spesa per gettone di presenza, oltre Irap, spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari annualità 2024”, con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa per i gettoni spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari per l’annualità 2024".

L’impegno di spesa deciso nel gennaio scorso era di oltre 240mila euro, con più di 20mila euro di Irap. Poi però con il trascorrere dei mesi ci si è resi conti che lo stanziamento era insufficiente. A determinare l’incremento di 60mila euro che “copre“ il pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, si legge ancora nella determina a firma del dirigente Cataldo Renato Bernocco, è l"a nota prot. 172469 del 11/10/2024, con la quale la direzione affari Istituzionali – generali – gabinetto del sindaco ha richiesto, nell’ambito dell’assestamento generale di fine anno, una variazione in aumento di 60.000 euro a valere del cap. 00361, centro di costo 0012, del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio 2024, e di 5.100 euro a valere del cap. 01196, centro di costo 0012, del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio 2024, per la maggiore spesa prevista per i gettoni spettanti ai consiglieri comunali per le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, e relativa Irap, stimata sulla base dell’andamento delle liquidazioni da gennaio a settembre del corrente anno". Il costo compessivo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali del 2024, comprensivo di Irap, supera quindi abbondantemente i 300mila euro.