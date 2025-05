Più soldi a scuole e sedi pubbliche. E altri 15mila euro per il ’Natale’

PERUGIAIl 96,5% degli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione del Comune 2024-2026 è stato conseguito. A dirlo ieri in Commisione, durante l’approvazione dell’atto, è stato il direttore generale di Palazzo dei Priori, Roberto Gerardi che ha espress soddisfazione per l’efficacia della macchina amministrativa, ma al contempo indicando "la necessità di rendere i futuri strumenti di programmazione e monitoraggio più accessibili e facilmente leggibili, sia per i consiglieri comunali sia per i cittadini". Il direttore ha dichiarato che verrà "proposta una semplificazione dei documenti attraverso l’uso di un software che con grafici e tabelle interattive, permetterà, una maggiore trasparenza e fruibilità delle informazioni".

Nella stessa seduta si è discusso della la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Piano triennale delle opere pubbliche che contiene i tre emendamenti proposti a firma della sindaca Vittoria Ferdinandi.