Più risorse per la Ferrovia Centrale: "Svolta con l’accordo al Ministero"

Rappresenta un punto di svolta fondamentale per il sistema di trasporto regionale e per il futuro della mobilità in Umbria, la convenzione tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) approvata dalla Giunta. "L’atto – fa sapere la Regione – è finalizzato al completamento e all’ammodernamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra (Fcu)".

"Si tratta di un risultato di grande importanza per la nostra regione visto che la convenzione con il Mit permette – afferma l’assessore Francesco De Rebotti – di sbloccare e utilizzare al meglio le risorse assegnate dalla Legge 213/2023, un finanziamento di 100 milioni di euro destinato a potenziare, ammodernare e adeguare la Fcu agli standard tecnici di Rfi. Questo investimento strategico consentirà di trasformare la Fcu in un’infrastruttura moderna, efficiente e sicura, capace di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini e delle imprese".

Dall’assessorato è inoltre evidenziato che "il finanziamento iniziale del Pnrr, seppur significativo, non era sufficiente a coprire la totalità degli interventi necessari per il completo ammodernamento della linea, mentre grazie a questa convenzione e alle risorse aggiuntive, si potranno finalmente realizzare interventi cruciali che miglioreranno radicalmente la qualità del servizio e l’esperienza di viaggio. De Rebotti segnala inoltre "il ruolo centrale di Rfi spa in questo processo di ammodernamento, dato che è stato individuato come soggetto attuatore ideale per questi interventi, data la sua competenza, esperienza e profonda conoscenza del settore ferroviario. La collaborazione con Rfi spa garantisce quindi alla Regione, che i lavori saranno realizzati con la massima professionalità e nel rispetto dei più elevati standard qualitativi. La Convenzione definisce in modo chiaro e dettagliato i tempi, le modalità e gli obblighi di ciascuna parte, assicurando una gestione trasparente ed efficace delle risorse.