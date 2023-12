"Più personale per contrastare i danni provocati dai cinghiali"

ORVIETO Rafforzare l’organico della polizia provinciale per contrastare il fenomeno dei danni alle coltivazioni arrecati dai cinghiali. Lo chiede il consigliere provinciale di opposizione Daniele Longaroni alla presidente della Provincia, Laura Pernazza. "Oggi il Corpo è composto da cinque agenti, un numero insufficiente a dare risposte adeguate soprattutto per i danni alle colture agricole, come evidenziato dagli agricoltori che chiedono un potenziamento degli organici", così Longaroni che chiede "quale organizzazione si intende dare per consentire alla polizia provinciale di effettuare al meglio i propri compiti". "L’amministrazione ha in programma il potenziamento del Corpo per quanto è nelle sue possibilità – replica Pernazza – Per la soppressione della fauna selvatica sono stati introdotti criteri di urgenza. La Regione Umbria ha emanato una delibera di giunta che per noi è di difficile attuazione perché l’urgenza degli interventi non consente il coordinamento da parte della polizia provinciale, quindi i criteri di questo coordinamento vanno ben definiti".