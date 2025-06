Più licenze per taxi e Ncc. Il Comune avvia l’iter

Sarà presto ampliato il numero delle licenze di taxi e dei noleggi con conducente che ad Orvieto sono sempre stati pochissimi. La decisione dell’amministrazione comunale tiene conto delle richieste del mercato e ora si stanno svolgendo i necessari accertamenti tecnici e operativi.

Nei giorni scorsi alla presenza del comandante della polizia locale di Orvieto tenente colonnello Alessandro Leone, dei funzionari dell’Ufficio Suap, dei rappresentanti delle associazioni di categoria Uritaxi e Confartigianato Terni e degli operatori, è stata analizzata la situazione relativa ai trasporti taxi e Ncc sul territorio comunale ed è stato avviato formalmente l’iter per la procedura concorsuale di rilascio di nuove licenze.

La commissione ha stabilito che il rilascio sarà a titolo oneroso e contestualmente si procederà all’adeguamento del regolamento comunale del 2014 e delle relative tariffe del servizio. Il numero delle nuove licenze taxi e Ncc sarà stabilito in base ai criteri e ai parametri fissati dall’Art, Autorità regolazione trasporti, cui compete il parere sia per il bando che per l’adeguamento delle tariffe.

I calcoli saranno effettuati anche sulla scorta dei report sull’attività del servizio taxi esaminato nel corso della riunione e che nel 2014 ha fatto registrare circa 6300 chiamate di cui l’87% sono state evase. I picchi di maggiore richiesta, superiori alle 700 chiamate, nei mesi di maggiore affluenza turistica e in particolare giugno, luglio e settembre.

"La riunione della commissione – spiega il sindaco Roberta Tardani – è il primo importante passaggio formale per arrivare alla procedura pubblica di rilascio di nuove licenze dopo lo sblocco dei bandi. L’obiettivo condiviso è quello di implementare e rendere più efficiente un servizio di cui c’è sempre più necessità a Orvieto e nel territorio di riferimento.

Sono state analizzate le criticità emerse più volte anche negli incontri che abbiamo avuto con le attività del settore ricettivo cittadino. Per gli operatori di taxi e Ncc le fasce orarie più critiche nella copertura dei turni sono quelle dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 21, spesso in concomitanza con l’arrivo di alcuni treni. Abbiamo invece raccolto l’esigenza di garantire il servizio in particolare nelle ore notturne.

L’aumento del numero delle licenze, ora 4 per i taxi e 4 per gli Ncc, è stato richiesto anche dagli operatori stessi".