Citerna (Perugia), 8 marzo 2025 – Un esemplare bellissimo (e non pericoloso) che tuttavia in quel giardino non ci doveva stare: si tratta di un pitone albino, che strisciava serenamente nel giardino privato di un’abitazione a Pistrino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno catturato il pitone: se ne occuperà WildUmbria, l'associazione che gestisce a livello regionale il soccorso della fauna selvatica.