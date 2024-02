Pistrino, la Provinciale sarà più sicura. Addio incrocio a raso e doppia curva

La messa in sicurezza di quella strada provinciale – anche a fronte dei tanti incidenti, alcuni con esito mortale che negli anni si sono verificati – era stata chiesta da oltre 2 mila firme depositate in Regione. Il Comitato ’Sp 100 sicura’ aveva infatti svolto una forte azione di sensibilizzazione in tutto l’Altotevere per chiedere interventi sul tratto di strada compreso tra Pistrino e Fighille di Citerna.

Ora, proprio lungo la Provinciale 100, sono in programma una serie di lavori, quelli per la rotonda già partiti "e che porteranno entro l’estate alla realizzazione di una nuova rotatoria nel tratto di Pistrino, all’altezza della località Sant’Antonio". La consigliera delegata alla viabilità della Provincia, Erika Borghesi, nel darne comunicazione spiega che l’infrastruttura era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 per un importo di 300mila euro. Tecnicamente l’attuale incrocio a raso, ritenuto da tutti estremamente pericoloso, sarà sostituito da una rotatoria a tre bracci, con diametro esterno di 40 metri.

A questi lavori seguirà poi l’altro progetto per la messa in sicurezza della doppia curva, con finanziamento regionale di 500 mila euro. Il primo cittadino di Citerna Enea Paladino evidenzia che "il risultato è l’esempio di un’efficace collaborazione istituzionale tra enti, un lavoro di squadra che permetterà finalmente di mettere in sicurezza la comunità e gli utenti della strada, molto trafficata e spesso teatro di incidenti gravi, a volte mortali". Il sindaco rivolge un pubblico ringraziamento anche al Comitato Sp100 Sicura "che ha lottato per questa infrastruttura raccogliendo e depositando una petizione con migliaia di firme" e agli enti come Provincia e Regione per le varie competenze. L’assessore ai lavori pubblici, Paolo Carlini si dice "entusiasta dell’inizio di questi lavori tanto attesi dalla nostra popolazione".