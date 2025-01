Pista ciclabile lungo l’"Amerina. Bike Route"

TODI – "Amerina Bike Route": è il progetto approvato dalla Giunta comunale per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. L’iniziativa punta alla valorizzazione in termini bike dell’antica Via Amerina e del territorio dei comuni che insistono lungo il tracciato umbro, con Todi capofila di una aggregazione che vede coinvolti anche Avigliano Umbro, Montecastrilli, Amelia e Penna in Teverina. Il progetto, a valere sul bando "Bici in Comune" promosso da Ministero dello Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’ANCI, prevede investimenti per 100 mila euro da destinare alla qualificazione del percorso, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e l’organizzazione di eventi a tema. "Amerina Bike Route - spiega il vicesindaco Claudio Ranchicchio - si inserisce nella direttrice sviluppata in questi ultimi anni che ha visto destinare attenzione alla promozione della ricchezza ambientale del territorio, risorsa per cui la città ha ottenuto nel 2024, per il quinto anno consecutivo, l’attestazione "Spiga Verde" riservata alle realtà che si distinguono per politiche sostenibili". In questo contesto sono rientrate iniziative quali il protocollo Todi Slow Life sottoscritto con Slow Food Umbria, la partecipazione a Frantoi Aperti e Calici di Stelle e il progetto comprensoriale Media Valle TOUR sviluppato insieme ad altri nove comuni dell’area centrale della regione. S.F.