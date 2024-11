Pista, albero e nuove luci. Ma è polemica

TODI – La città è pronta per festeggiare il Natale. E lo farà anzitutto con la presenza, nella centrale Piazza del Popolo, della pista di ghiaccio. Un gradito ritorno, quello della pista, che andrà a convivere con il tradizionale albero con giardino natalizio e con l’innovativa illuminazione architetturale dei palazzi storici curata da Enel X. L’annuncio del cartellone degli eventi natalizi è stato dato nelle stesse ore in cui, sempre sulla Piazza, si procedeva allo smontaggio della monumentale opera in acciaio rosso di Suvero che, essendo in comodato gratuito, sarà delocalizzata a Ponterio, nei pressi dello storico ponte Bailey. La scultura lascerà il posto, dunque, agli addobbi e alle luminarie natalizie, ma non mancano prese di posizione polemiche, legata a ritardi nella programmazione. "Andrebbe fatta almeno due mesi prima – afferma un esercente – per permettere a tutti di costruire attorno un contesto che faccia più festa e clima. Quest’anno il Comune non fa bella figura, pubblicando le notizie sugli eventi a pezzi e bocconi e in evidente ritardo". Nel calendario degli eventi laboratori creativi natalizi, un mercatino di artigianato locale nell’ex sede Monte dei Paschi, presentazioni di libri, spettacoli per bambini, giochi di Pepito, di legno, tradizionali e tanto altro. Confermati il Capodanno in Piazza con Mr Wolf in concerto e dj set a cura dell’associazione Vega e la tradizionale discesa della Befana in Piazza".