Piscina comunale Incognita-riapertura

Nessuna schiarita per l’apertura della piscina comunale che resta ormai chiusa dal primo giugno dello scorso anno, nonostante le ripetute rassicurazioni del Comune in merito ad una imminente riapertura. L’impianto di Ciconia sul quale sono stati investiti oltre 300 mila euro nel corso dell’ultimo periodo, avrebbe dovuto riaprire i battenti prima a settembre e poi a fine gennaio secondo quanto annunciato sia dal sindaco che dall’assessore allo sport Carlo Moscatelli, ma adesso si apprende che non esiste in realtà alcuna data certa per risolvere il problema. Moscatelli, rispondendo all’ennesima sollecitazione della consigliera comunale Cristina Croce che aveva parlato di "ritardi ormai imbarazzanti" alza le mani e dice chiaramente che non esiste alcuna data certa all’orizzonte. "L’imbarazzo è soprattutto il mio-ammette l’assessore- i lavori alla piscina comunale sono terminati da mesi ma purtroppo Italgas non riesce ancora a garantirci la fornitura del gas abbiamo fatto anche una lettera di diffida ma non riusciamo a uscire da questa empasse. Ci saranno sicuramente dei problemi ma questi problemi li stiamo scontando noi e i nostri cittadini". Nel frattempo un gruppo di utenti dell’impianto ha promosso una petizione per sollecitare la soluzione della vicenda, mettendo in evidenza il fatto che la prolungata chiusura mette in difficoltà non solo gli appassionati e gli atleti che hanno necessità di allenarsi, ma anche le numerose persone che sono costrette a svolgere attività riabilitative.