Piscina chiusa, Fratelli d’Italia incalza il Comune: "Ritardi nel cantiere, ora risposte sul cronoprogramma"

CITTÀ DI CASTELLO – La richiesta di chiarimenti sui lavori in piscina (chiusa da fine gennaio) "è nata dalla presa d’atto che a tutt’oggi i lavori non sono iniziati, quando invece la data di avvio era prevista per il 17 febbraio, come dichiarato sulla documentazione nel Portale Trasparenza del Comune. Non abbiamo espresso un giudizio sull’operato delle aziende esecutrici dei lavori, bensì ci siamo rivolti al Comune per avere solo doverose risposte a una situazione di fatto". I consiglieri di Fdi Elda Rossi e Riccardo Leveque ribattono al sindaco dopo la sua risposta nella quale parlava di un cronoprogramma rispettato per quanto riguarda l’affidamento dei lavori in piscina a due aziende locali chiamate a eseguire "interventi di efficientamento energetico e prevenzione del rischio sismico".