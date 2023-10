Pietrafitta, i cento anni della banda: "Insieme nel nome della musica"

Tra le più antiche associazioni della Valnestore, il Corpo Bandistico “Lo Smeraldo“ di Pietrafitta ha spento le sue prime cento candeline. Con una festa durata tre giorni, concentrata presso il Museo paleontologico “Boldrini“, la banda ha celebrato un secolo di vita, dimostrando ancora tanta passione e vitalità. Era il lontano 1923 quando questa associazione ha mosso i suoi primi passi, con servizi prestati in paese e nel vicino Montepetriolo. Da allora, con impegno ed entusiasmo ha portato avanti l’attività musicale sotto la direzione di diversi maestri e presidenti. Attualmente il corpo bandistico è composto da 25 musicisti con elementi di età dai 15 ai 60 anni; è diretto dal Maestro Giuseppe Cecchetti, mentre Remo Toccacieli è il suo Presidente.

"La banda – spiegano ancora i componenti – è l’espressione di un paese vivo ed unito che trova in essa un momento fondamentale nello stare insieme, rispettando sani principi nel nome della musica". Oltre all’attività concertistica, la Banda porta avanti dal 2016, insieme alla scuola di musica, il progetto “Suonare Insieme“ in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Panicale, Piegaro e Paciano. Progetto che dà la possibilità ad un gruppo di 25 studenti delle classi IV e V della Scuola primaria e alle classi l e Il della Scuola Secondaria di primo grado, di intraprendere un percorso musicale di potenziamento in orario extrascolastico completamente gratuito, con la creazione di un piccolo gruppo orchestrale. E proprio da questa esperienza è nata la "Valnestore Young Band".

Un altro importante progetto che vede protagonista “Lo Smeraldo“ è “Penitenziario in banda“, nato dalla collaborazione con il penitenziario di Capanne che si propone di introdurre l’educazione musicale e la familiarizzazione con gli strumenti propri della banda nella struttura umbra.

"Le celebrazioni per l’anniversario della banda ci hanno regalato dei momenti emozionanti –riferisce il sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli –. Non si tratta solo di cento anni di vita di una associazione, ma di una intera comunità".