Pietrafitta e gli asparagi di bosco. Via a una delle sagre più attese

E’ un grande evento che interessa l’intera Valnestore e che tradizionalmente muove migliaia di persone. A Pietrafitta da oggi e fino al 3 maggio, si rinnova per il 25esimo anno la tradizione con la Sagra degli Asparagi di Bosco, un evento che per dieci giorni animerà il cuore verde d’Italia all’insegna delle tradizioni locali e della buona musica. L’iniziativa offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle peculiarità del territorio, con particolare attenzione all’asparago di bosco, prodotto tipico della zona. Asparago dunque ben diverso da quello coltivato in serra.

Ogni sera si potrà mangiare dalle 19:30 alle 22:30: sarà infatti attivo uno stand gastronomico dove sarà possibile degustare piatti a base di questo pregiato ingrediente, preparati secondo le ricette tradizionali. Al termine della cena, l’atmosfera si animerà ulteriormente grazie al Bar-H, che proporrà musica dal vivo e DJ set dalle 22:30 fino a tarda notte, offrendo intrattenimento per tutti i gusti e trasformando le serate in momenti di convivialità e divertimento. "La sagra rappresenta un’occasione per scoprire le eccellenze culinarie del territorio e godere di piacevoli serate in compagnia" spiega l’organizzazione.

E quest’anno c’è stata una importante campagna social, con video grazie ai quali - oltre alla promizione - si sono potute ammirare dall’alto le bellezze del borgo. E proprio per far fronte al grande afflusso di visitatori, con una ordinanza il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico lungo la Proviinciale 340 di Spina, il terzo tratto dal Km 3+770 al Km 3+970 nel centro abitato di Pietrafitta. La disposizione sarà in vigore nel periodo compreso tra oggi e il 3 maggio, dalle18.00 alle 1.00 del giorno successivo. Il percorso alternativo è stato individuato in Strada Comunale “delle Coste”.