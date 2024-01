L’incubo è dentro casa: aggredisce la mamma anche davanti alla sorellina

Assisi, 27 gennaio 2024 – Ancora un episodio di violenze all’interno delle mura domestiche e che, questa volta vede protagonisti un ragazzo e la madre, vittima quest’ultima in più di un occasione del giovane familiare.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato hanno infatti provveduto a dare esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la mamma, appunto.

E’ stato emesso dal Gip di Perugia e vede come destinatario un uomo di 28 anni indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della mamma.

Negli ultimi quattro mesi – viene infatti evidenziato in una nota dalla Polizia di Stato -, in più occasioni, il giovane si è reso protagonista in modo abituale e continuativo di vessazioni, aggressioni verbali e fisiche, ingiurie e minacce nei confronti della madre, affetta da problemi di salute. Non solo.

Da quanto si è appreso, in alcuni casi la violenza avveniva anche alla presenza della sorella minorenne.

In un episodio il giovane, al rifiuto di ottenere una somma di denaro da parte del genitore, era arrivato persino a minacciare atti di autolesionismo puntandosi un coltello al collo e all’addome.

Un comportamento violento che ha provocato ansia e paura alla mamma, inducendola a informare e a raccontare di quento accaduto la Polizia di Stato di Assisi.

La Procura, sulla scorta dei risultati delle indagini effettuate, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine ai fatti contestati, ha chiesto e ottenuto l’allontanamento del ventottenne dal’abitazione dei familiari e il divieto di avvicinamento alla mamma, oltre ai luoghi frequentati dalla stessa e dalla figlia minorenne.

Una volta acquisito il provvedimento, gli agenti delle Volanti hanno provveduto a notificarlo all’indagato. Finisce così - grazie dunque all’intervento della polizia - l’incubo dentro casa.