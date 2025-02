Picchia inviato delle ’Iene’. Ora è indagato per abusi sessuali su una minorenne

Una denuncia per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina. Minorenne. E sarebbero spuntati fuori anche dei video. Il caso è quello del cinquantenne di Sansepolcro che ha anche aggredito l’inviato delle Iene Luigi Pelazza, arrivato nell’Altotevere proprio per puntare i riflettori sulla vicenda. Vicenda sulla quale indaga la procura di Arezzo anche se della questione è stata attenzionata anche la magistratura di Perugia.

Il caso si articola infatti tra la Toscana e l’Umbria, tra Sansepolcro e San Giustino, e i paesini della zona, e riguarda presunti abusi sessuali che sarebbero stati commessi dal cinquantenne di origini partenopee. Ancora il condizionale è d’obbligo: e posta la presunzione d’innocenza, ancora siamo in fase di indagine. Non c’è nemmeno un rinvio a giudizio, sempre che ci si arrivi, e in caso tutto dovrà essere dimostrato in tribunale. Ci sarebbe però una denuncia che è stata presentata in caserma. La notizia di reato sarebbe arrivata ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro (cioè quelli della Valtiberina toscana) ma a gli accertamenti li starebbero portando avanti anche i colleghi di Città di Castello. Una situazione delicata, si parla di abuso sessuale e soprattutto ci sarebbe una ragazzina coinvolta. Una minorenne. Il silenzio e la discrezione degli investigatori è massima in questi delicati passaggi dell’inchiesta di cui non si conosce la parte offesa. Bocche cucite. Da quanto emerge ci sarebbero però dei video, a questo punto in possesso di chi indaga, che potrebbero incastrare l’uomo ma anche su questo aspetto non trapela alcuna informazione degli inquirenti. Ad aver acceso i riflettori sulla vicenda è stata una troupe congiunta de Le Iene, con in prima linea Luigi Pelazza, insieme ai colleghi albanesi di Pirajant, altro programma sullo stesso stile del talk nostrano. E la presenza di quest’ultimi fa sorgere una domanda: perché tutta questa attenzione che arriva dalla terra delle aquile? Forse ci sono dei personaggi che vengono dei Balcani? Per ora è solo un interrogativo, un altro da sciogliere. Intanto il prossimo 2 marzo andrà in onda la puntata in Italia e allora sì che potranno venir fuori alcune novità sulla vicenda.

Quel che si sa ad ora è quello che è stato caricato su youtube dal programma albanese. Era il 18 febbraio scorso. Trenta secondi di clip montata in cui si vede il giornalista Pelazza parlare con l’uomo. Sono però momenti di tensione, dopo le prime domande. E l’intervistato finisce per alzare le mani con chi l’inviato che è costretto ad uscire fuori di casa per ripararsi dalle botte. Telecamere e microfoni stavano interpellando l’uomo sul caso della presunta violenza sessuale. Una vicenda ancora avvolta nell’alone del mistero.

Luca Amodio