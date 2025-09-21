Piazza Michelangelo rinasce. Pronti quasi 300mila euro per renderla più vivibile

Mattia mantiene le promesse
CronacaPiazza Michelangelo rinasce. Pronti quasi 300mila euro per renderla più vivibile
21 set 2025
PAOLO IPPOLITI
Cronaca
Umbertide, il progetto è stato presentato ai commercianti. L’area sarà ripavimentata, sarà installata nuova illuminazione e rinnovata la fontana.

«Vogliamo realizzare un futuro. sostenibile e inclusivo»: è l’obiettivo del Comune e dell’assessore Alessandro Villarini

Procede la riqualificazione dei luoghi più significativi della città. Dopo Piazza Mazzini i cui lavori sono in corso, toccherà a breve a Piazza Michelangelo, nella zona nuova della città. Per i lavori sono pronti 290mila euro, grazie ad ad un contributo ricevuto di 258mila euro messo a disposizione dalla Regione tramite un apposito bando a cui si aggiunge un cofinanziamento di 32mila euro del Comune che copre l’11% della spesa complessiva. Il contributo regionale è stato previsto in due fasi: 131mila euro nell’anno in corso e 126mila euro da erogare il prossimo anno. Il progetto è stato presentato ai commercianti di Piazza Michelangelo nei giorni scorsi durante un incontro svoltosi in Municipio con l’amministrazione comunale. I lavori riguarderanno principalmente la pavimentazione, che sarà rinnovata con interventi mirati, quindi sarà installato un nuovo impianto di illuminazione a led che darà nuova luce a tutta la piazza, mentre l‘attuale fontana sarà pavimentata, prevedendo zampilli d’acqua attivabili per eventi, manifestazioni e attività ludiche. Verranno poi installati giochi e attrezzature per i più piccoli e nuove panchine. Afferma l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini: "La nostra amministrazione comunale da tempo ambiva a mettere in campo un opera rinnovamento e riqualificazione di questo spazio molto apprezzato dai cittadini. Il progetto di riqualificazione di Piazza Michelangelo prevede una serie di interventi mirati a restituire centralità e vivibilità ad un luogo importante per la nostra comunità".

L’intervento di Piazza Michelangelo è solo l’ultimo tassello di una serie di lavori che hanno superato i 13 milioni di euro negli ultimi anni, "destinati a opere strategiche e fondamentali per il futuro della città". Solo gli interventi di riqualificazione urbana raggiungono la cifra totale di 5 milioni di euro". "Una mole di lavoro in opere pubbliche – commenta ancora Villarini – che mai il Comune di Umbertide negli anni aveva messo in cantiere e che sta portando avanti con grande responsabilità e determinazione. Con la riqualificazione della Piazza confermiamo il nostro impegno nel realizzare un futuro sostenibile e inclusivo, continuando a investire nella valorizzazione del territorio". Il termine dei lavori è previsto entro la primavera del 2026.

Paolo Ippoliti

© Riproduzione riservata