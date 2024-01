Piazza gremita con la musica di ’Alternativa’

CITTÀ DI CASTELLO – "Un successo per il ritorno del tradizionale momento in musica in piazza Matteotti nella notte di San Silvestro. Piazza piena e tanta gente il 31 dicembre per scandire gli ultimi secondi del 2023 e l’arrivo del 2024, sulle note inconfondibili de L’Alternativa, band storica altotiberina "regina" spesso di altre occasioni di divertimento oltre a questa di fine anno anche nei veglioni rionali. "Una tradizione il capodanno in piazza che si rinnova e che ha fornito grande input per i prossimi anni", hanno dichiarato soddisfatti il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri nel ricordare che nel 1999 Città di Castello era stato uno dei primi comuni ad inaugurare un nuovo modo di fare festa insieme nelle piazze la notte di San Silvestro. Dal Comune gli auguri a tutti i tifernati per il nuovo anno.