Piazza 40 Martiri, proseguono i lavori. Ipotesi-pedonalizzazione dell’area

Terminato il periodo delle feste, torna centrale il tema riguardante i lavori pubblici. Mentre oggi è pronto a partire il cantiere di ripavimentazione del tratto di via XX Settembre compreso tra piazza Grande e largo del Vescovato, quello di piazza 40 Martiri continua sulla propria tabella di marcia rimasta invariata anche nel mese di maggio vista la decisione di modificare il percorso della Festa dei Ceri. La parte maggiormente interessata dalle operazioni in questi giorni è quella che dall’ex ospedale arriva fino alla Farmacia comunale, dove la ditta esecutrice dei lavori sta proseguendo nella posa delle mattonelle. L’avanzare dei lavori riaccende anche la discussione riguardante il futuro utilizzo di piazza 40 Martiri: in passato si era parlato di pedonalizzazione dell’area (la zona antistante le Logge è già e sarà destinata ad uso dei pedoni) ma si dovrà valutare fino in fondo l’impatto sul traffico del centro storico, che potrebbe subire importanti modifiche. È questo il punto focale dell’incontro promosso dall’associazione Gubbio Civica, in programma giovedì 12 giugno alle ore 21, nella sala ex-refettorio della biblioteca Sperelliana e dal titolo "Idee e proposte per il centro della città storica".

Un confronto aperto a tutta la cittadinanza, per capire quale sarà il futuro di Piazza Quaranta Martiri, da mesi interessata dal cantiere PNRR. "Obiettivo dell’incontro: l’elaborazione di proposte per un Piano di Rigenerazione Urbana - spiegano dall’associazione - con focus sui progetti precedenti e sull’attuazione di un sistema provvisorio di riapertura dell’agorà cittadina. Occorre fare una riflessione collettiva sull’uso dei nuovi spazi pavimentati, sugli edifici storici, sui giardini: elementi che, nel loro insieme, costituiscono un polo di alta valenza storico-culturale che va restituito all’uso sociale contenendo quanto più possibile il transito e la sosta dei veicoli". Sono previsti gli interventi del sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, dell’assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli, del presidente di Gubbio Civica, Alfredo Minelli e dell’architetto Zoe Mario Rossi che relazionerà sui progetti in atto e sulle proposte per il futuro completamento.

Federico Minelli